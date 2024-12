Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei auf Weihnachtsfeier

Schmallenberg (ots)

Am Freitag kam es in Gellinghausen zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei Informationen zu einer Schlägerei bei einer Weihnachtsfeier. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen daran beteiligt, wobei zwei Männer aus Schmallenberg (28 und 36 Jahre alt) Verletzungen davongetragen haben. Rettungskräfte wurden durch die Polizei angefordert. Ermittelt wird derzeit gegen drei männliche Festbesucher im Alter von 21 bis 51 Jahren, die ebenfalls in Schmallenberg wohnhaft sind. Die Kriminalpolizei geht derzeit dem Vorwurf der "gefährlichen Körperverletzung nach". Weitere Zeugen oder auch Geschädigte können sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 in Verbindung setzen.

