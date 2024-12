Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Medebach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag zwischen 02:15 Uhr und 07:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Landwehr" in Medebach. Dort entwendeten sie nach jetzigem Kenntnisstand Meterware an Kabeln. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute einen PKW benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg telefonisch unter 02981 90200 entgegen.

