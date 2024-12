Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Im Bus gezündelt

Fahrer nimmt Brandgeruch wahr

Medebach (ots)

Am Mittwoch kam es in Medebach auf der Hildfelder Straße zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war zunächst ein festgestellter Brandgeruch in einem Bus, welcher durch einen aufmerksamen Busfahrer wahrgenommen und der Polizei gemeldet worden ist. Beamte der Wache Winterberg stellten vor Ort fest, dass mindestens zwei Sitze u. a. durch Feuer beschädigt worden waren. Nach ersten Ermittlungen vor Ort bemerkte der Busfahrer während der Fahrt einen verdächtigen Geruch. Er hielt den Bus bei der nächsten sich bietenden Möglichkeit an und stellte die o. g. Beschädigungen an den Sitzen fest. Während der Tat befanden sich Fahrgäste im Bus. Es wurden mehrere Personalien aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 entgegen.

