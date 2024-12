Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto überschlägt sich

Zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Marsberg (ots)

In Marsberg kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 02:40 Uhr befuhr ein 20jähriger Mann zusammen mit seiner 19jährigen Beifahrerin, beide aus Bad Wünnenberg, die L 549 zwischen Essentho und Marsberg. In einer Rechtskurve kam der 20jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach Mitteilung der Einsatzkräfte erst einige Meter abseits der Fahrbahn in einer tieferen Böschung zum Stehen. Die Insassen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Nach einer ersten Einschätzung hatten die Verletzten Glück im Unglück, zumal die Endlage des beschädigten Autos von der Fahrbahn aus nur sehr schlecht einsehbar gewesen ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell