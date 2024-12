POL-HSK: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall - Radfahrer fuhr weiter

Hochsauerlandkreis (ots) - In Olsberg kam es am Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:40 Uhr und 17:55 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Straße "Morgenwiesen". Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie diverse Gegenstände entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 ...

mehr