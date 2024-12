Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Olsberg kam es am Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:40 Uhr und 17:55 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Straße "Morgenwiesen". Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie diverse Gegenstände entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Zu einem weiteren Einbruch kam es in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich kurz vor 17:30 Uhr Zugang zu dem Objekt auf der Robert-Koch-Straße in Neheim. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Wohnungsinhaberin kehrte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach Hause zurück, während sich die Täter noch im Objekt befanden. Die unbekannten Personen flüchteten vom Tatort. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

