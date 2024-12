Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Pkw

Arnsberg (ots)

In Neheim kam es zwischen Montag, 25. November, 12:00 Uhr und dem gestrigen Dienstag, 12:30 Uhr zu einem Fahrzeugdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war in dem genannten Tatzeitraum ein weißer Pkw, Fiat 500 (Baujahr 2015) mit dem amtlichen Kennzeichen MK-MA 2993 entwendet worden. Das Auto war auf der Mendener Straße im Bereich der Parkplätze unter der Autobahnbrücke abgestellt worden. Am Dienstag fiel der Diebstahl auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell