POL-F: 240723 - 0743 Frankfurt - Sossenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Montag (22.Juli 2024) auf Dienstag (23.Juli 2024) zündete ein unbekannter Täter insgesamt 11 Mülleimer in Niederursel an. Gegen 02:45 Uhr bemerkten Zeugen den Brand mehrerer Mülleimer im Martin-Luther-King-Park. In dem Park brannten diverse Mülleimer, im angrenzenden Praunheimer Weg stellten Polizeibeamte noch weitere ...

mehr