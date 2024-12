Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann greift Polizeibeamte im Einsatz an - Festnahme

Schmallenberg (ots)

Am Montag kam es in Schmallenberg - Bödefeld auf der L 740 zu einem Polizeieinsatz. Beamte der Wache Schmallenberg mussten gegen 21:30 Uhr ein unbeleuchtetes Fahrzeug, welches aufgrund einer Panne liegengeblieben war, absichern und im Anschluss einen Abschleppdienst beauftragen. Für die eingesetzten Polizeibeamten war dieser Vorgang zunächst ein Routineeinsatz. Der 33jährige Fahrzeugführer aus Schmallenberg verhielt sich nach Mitteilung der Beamten jedoch äußerst unkooperativ, beleidigte die Polizisten und lief zunächst bei Dunkelheit mehrfach auf die unbeleuchtete Fahrbahn. Zudem warf er Gegenstände auf die Straße. Die Polizisten forderten ihn mehrfach auf, sich am Straßenrand aufzuhalten, um sich und andere nicht zu gefährden. Der Mann wurde daraufhin ausfallend und beleidigte die Beamten mehrfach. Auch schlug er gegen den zur Absicherung positionierten Streifenwagen. Daraufhin folgte die Festnahme. Der 33-Jährige widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme erheblich und versuchte noch im Streifenwagen, die Polizisten anzugreifen. Der Abend endete für den Schmallenberger in der Polizeizelle in Meschede. Es folgt ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

