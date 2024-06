Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Wohnungseinbrüche in der Dortmunder Bittermark - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0539

Zwischen Mittwoch (29. Mai) und Sonntag (2. Juni) kam es in der Dortmunder Bittermark zu insgesamt zwei Wohnungseinbrüchen und einem Einbruchsversuch.

Der erste Einbruch ereignete sich am Mittwoch (29. Mai) in der Zeit zwischen 12 und 14:30 Uhr. Ein 78-jähriger Dortmunder stellte Einbruchsspuren an seinem Haus an der Hagener Straße in der Nähe des Kirchhörder Tennisclubs fest. Die unbekannten Täter hatten vergeblich versucht durch die Terrassentür in das Haus einzudringen. Dieses Vorhaben scheiterte offensichtlich, sodass nichts entwendet wurde.

Am selben Tag zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Spissenagelstraße, Höhe der Sichelstraße, ein. Die Täter drangen über die Terrassentür in das Haus ein und entwendeten einen bislang unbekannten Bargeldbetrag.

Zur Tatzeit wurde ein auffälliger, weißer Mercedes mit ausländischem Kennzeichen in der Straße gesehen. Die Fahrertür des Fahrzeugs war zerkratzt und eingedellt. Der Fahrer wird als klein und mit schwarzen, lockigen Haaren beschrieben.

Am Sonntag (2. Juni) gegen 18 Uhr stellten Anwohner in der Sichelstraße in der Nähe der AWO Bittermark einen Einbruch in ihr Haus fest. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen dem 29. Mai gegen 12 Uhr und dem Abend des 2. Juni. Bei dem Einbruch versuchten die Täter über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Schließlich gelang es ihnen, durch ein Fenster in das Haus einzudringen. Die Täter entwendeten Bargeld und Luxushandtaschen von unbekanntem Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um die Tatorte gemacht haben oder vielleicht sogar Videoaufnahmen getätigt haben, werden gebeten, sich an die Kriminalwache zu wenden: Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell