Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 19.07. bis 21.07.2024

Hildesheim (ots)

(fkl) Sachbeschädigung in Eime - Zeugenaufruf

In dem Zeitraum zwischen dem 15.07. (Montag), 17:30 Uhr und dem 19.07. (Freitag), 17:00 Uhr kam es in 31036 Eime zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Die bislang unbekannten Personen beschädigten in der Straße "Sachsenring" die Fensterscheibe eines Hauses mit einem Stein. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Innerhalb der letzten Tage kam es bereits vermehrt zu Sachbeschädigungen an Wohnhäusern in Eime. Informieren Sie bei verdächtigen Umständen bitte das Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 oder wählen Sie den Notruf (110).

Verunfallter Traktoranhänger bei Brüggen

Am 20.07 (Samstag), gegen 17:00 Uhr befuhr ein Traktor mit zwei Anhängern, auf denen Strohballen geladen waren, die K 408 von Wettensen (Alfeld) kommend in Fahrtrichtung Brüggen. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der hintere Anhänger des Gespanns während der Fahrt auf die Seite. Der Fahrzeugführer bemerkte dies erst nach etwa 100 Metern. Die Fahrbahn wurde durch die Strohballen stark verunreinigt, sodass die K 408 für eine halbe Stunde lang gesperrt werden musste.

Warnung vor sog. "Schockanrufen"

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Elze erneut vor der Betrugsmasche der sogenannten "Schockanrufe". Hierbei geben sich die Betrüger dem Opfer gegenüber meistens als Polizeibeamte oder Anwälte aus und teilen diesem mit, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse durch das Opfer eine Kaution gezahlt werden, um eine Inhaftierung des Angehörigen zu verhindern. Die Polizei Elze weist ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals Auskünfte über Wertgegenstände oder Vermögen am Telefon erfragen würde und auch niemanden auffordern würde, dieses an eine Person auszuhändigen oder zu deponieren. Sprechen Sie am Telefon nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und legen Sie auf, wenn Sie sich nicht sicher sind wer anruft. Melden Sie verdächtige Anrufe bitte umgehend der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell