Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tresor mit Waffen bei Einbruch entwendet

Schmallenberg (ots)

In Schmallenberg kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruch. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude auf der Jagdhauser Straße in Fleckenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei entwendeten die Täter einen Tresor aus einem Büroraum. Demnach bestand der Inhalt u. a. aus Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich, mehreren Langwaffen, einem Zielfernrohr, einer Pistole sowie Munition. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Waffenbehörde der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde in die polizeilichen Maßnahmen einbezogen. Noch während des Einsatzverlaufs vor Ort wurde der Polizei in Bad Berleburg durch einen Zeugen ein aufgefundener Tresor am Rande eines Waldweges im Bereich der Wisentwildnis am Weidiger Weg gemeldet. Die Kreispolizeibehörde Siegen - Wittgenstein wurde am Auffindeort umgehend tätig. Die Spurensicherungsmaßnahmen wurden auf diesen Bereich erweitert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass von den im Tresor aufbewahrten Waffen zwei Langwaffen und Munition, das Bargeld sowie diverse andere Gegenstände fehlten. Die übrigen Waffen sowie weiterer Inhalt wurden zurückgelassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise, dass die Täter es gezielt auf Waffen und Munition abgesehen hatten. Auch wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein größeres Fahrzeug zur Tatausführung genutzt. Die Kriminalpolizei im Hochsauerlandkreis bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich verdächtiger Fahrzeuge und Personen sowohl in Schmallenberg - Fleckenberg als auch im Bereich des Auffindeortes in Bad Berleburg. Von einer Gefährdung Unbeteiligter ist derzeit nicht auszugehen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

