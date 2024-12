Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Pkw

Meschede (ots)

In Stockhausen kam es zu einem Diebstahl eines Pkw. Im Zeitraum von Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 06:10 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein grauer Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-VZ 22 entwendet. Das Fahrzeug war im Bereich des Gutsweges in Stockhausen abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

