Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neue Bezirksdienstbeamte in Olsberg

Olsberg (ots)

Seit Anfang August und Anfang September haben Markus Kappen und Markus Krämer die Position der Bezirksdienstbeamten in Olsberg übernommen. Am vergangenen Dienstag fand im Rathaus Olsberg eine offizielle Begrüßung in kleiner Runde statt, zu der Bürgermeister Wolfgang Fischer eingeladen hatte. In seiner Ansprache dankte Fischer den neuen Bezirksdienstbeamten für ihren Einsatz und betonte: "Wir sind nach wie vor gut aufgestellt hier in Olsberg." Olsberg gehört zum Streifengebiet der Polizeiwache Brilon, die von Michael Padberg geleitet wird (links im Bild).

Markus Kappen, der in Hallenberg lebt, bringt 25 Jahre Erfahrung im Wach- und Wechseldienst mit. Neben seiner Tätigkeit an der Wache Meschede war er auch 11 Jahre lang in Winterberg im Einsatz. Markus Krämer hingegen pendelt täglich aus Brilon nach Olsberg und ist seit 1998 im Hochsauerlandkreis bei der Polizei tätig, ebenfalls im Wach- und Wechseldienst, wobei er die meiste Zeit in Brilon auf der Wache verbracht hat. Zudem zählt er zu den Polizei-Kradfahrern im Hochsauerlandkreis.

Die beiden Polizeihauptkommissare sind Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vom Stadtgebiet Olsberg und stehen ihnen bei Fragen und Problemen zur Seite. Der persönliche Kontakt zu den Bürgern sowie zu Schulen, der Feuerwehr und anderen Institutionen ist ihnen besonders wichtig. "Die Olsberger Bürger sind sehr offen und kommen auf uns zu", berichtet Markus Krämer. Ein weiterer zentraler Aspekt ihrer Arbeit ist die Kriminalitätsbekämpfung, wozu auch die Vollstreckung von Haftbefehlen und die Bearbeitung von Aufenthaltsermittlungen gehört.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell