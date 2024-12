Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: "Crash Kurs NRW" - Akteure wurden geehrt

Hochsauerlandkreis (ots)

Am vergangenen Mittwoch erhielten die Beteiligten des Verkehrsunfallpräventionsprojekts "Crash Kurs" in der Konzerthalle Olsberg im Namen von Landesinnenminister Herbert Reul eine Urkunde. In dieser Urkunde drückte er seinen Dank für das Engagement und den bedeutenden Beitrag der Akteure für die Verkehrssicherheitsarbeit in der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis aus. Auch Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt schloss sich diesem Dank an und überreichte die Urkunden stellvertretend für den Minister. "Sie leisten einen äußerst wichtigen Beitrag zur Verkehrsunfallprävention im Hochsauerlandkreis! Vielen Dank für Ihr Engagement", so Vogt. "Ich bin mir sicher, dass durch Ihre Beiträge mindestens ein tödlicher Verkehrsunfall verhindert wurde, wenn nicht sogar mehr!", fügte der Direktionsleiter Verkehr Victor Ocansey hinzu.

In der 90-minütigen Veranstaltung berichten Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorge sowie Unfallopfer und deren Angehörige eindrucksvoll von ihren persönlichen Erfahrungen und Emotionen unter dem Motto: "Realität erfahren. Echt hart!" Seit mittlerweile 13 Jahren wird das Projekt "Crash Kurs NRW" durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Unfallzahlen, insbesondere bei jungen Erwachsenen, zu senken. Die Kreispolizeibehörde im Hochsauerlandkreis führte das Projekt kurze Zeit später als festen Bestandteil der Verkehrsprävention ein. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufen sowie Berufsschulen und appelliert an die Verantwortung junger Fahrerinnen und Fahrer.

