Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann aus Sundern nach Drogendelikt in Haft

Sundern (ots)

Zivilfahndern der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis gelang am späten Freitagnachmittag ein Schlag gegen die Drogenszene. Zunächst kontrollierten die Beamten einen 42jährigen Mann aus Sundern, der mit seinem Pkw in verdächtiger Weise durch Allendorf fuhr. Es bestätigte sich der Verdacht, dass die Person während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und auch noch weitere Drogen in seinem Fahrzeug mit sich führte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde eine Wohnung im Stadtbereich Sundern durchsucht. Der Kriminalpolizei liegen nun Hinweise auf möglichen Drogenhandel vor. Insgesamt konnten unterschiedliche Drogenarten im niedrigen Kilobereich aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Beweismittel wurden ebenfalls beschlagnahmt und liegen jetzt zur Auswertung in den entsprechenden Fachkommissariaten. Im weiteren Einsatzverlauf gelangte ein weiterer Mann aus Sundern in den Fokus der Zivilfahnder. Der 38-Jährige ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten und wurde, wie auch der 42-Jährige, vorläufig festgenommen. Gegen den 38-Jährigen wurde zwischenzeitlich Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

