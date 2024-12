Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Arnsberg - Oeventrop kam es am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 20:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter machten sich gewaltsam an dem Objekt zu schaffen. Sie konnten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes vordringen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen. Zu einem weiteren Einbruch kam es in Olsberg. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 11:00 Uhr. Im Bereich der Straße "Steinkleff" verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer gastronomisch genutzten Hütte. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

