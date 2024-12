POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten eines Unfalls

Hochsauerlandkreis (ots) - In Arnsberg - Oeventrop kam es am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 20:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter machten sich gewaltsam an dem Objekt zu schaffen. Sie konnten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes vordringen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen. Zu einem ...

