Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Wohnungseinbrecher

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Am Freitag, 3. Januar, sind mutmaßliche Einbrecher gegen 13 Uhr in ein Haus am Nixhütter Weg in Neuss-Gnadental eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Einfamilienhaus. Dort wurde die Bewohnerin auf die Tatverdächtigen aufmerksam, traute sich jedoch nicht, einzuschreiten. Sie beschreibt die beiden Männer als vermutlich im Alter von Mitte 30 und 170 Zentimeter groß. Beide sprachen akzentfreies Deutsch und waren schwarz gekleidet, mit Baseballkappen und Einwegmasken. Einer der Männer soll einen Oberlippenbart getragen haben. Die Täter entkamen mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am Freitag drangen bislang Unbekannte in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23 Uhr an der Blumenstraße in Grevenboich-Orken ein. Möglicherweise gelangten der oder die Täter über ein Vordach in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Am Freitag, in der Zeit von 18:20 Uhr bis 20 Uhr, kam es zu einem Einbruch am Corneliusweg in Neuss-Selikum. Vermutlich über ein Dachfenster drangen die Tatverdächtigen in das Einfamilienhaus ein, brachen einen Safe auf und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Ein Zeuge gab im Laufe der Ermittlungen an, im Nahbereich gegen 19:30 zwei verdächtige Personen bemerkt zu haben. Demnach soll es sich zum zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren handeln, jeweils etwa 180 Zentimeter groß und dunkel sowie mit Strickmützen gekleidet. Einer der Männer soll einen Schnäuzer getragen haben. Ob diese Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Von Freitag, circa 17:00 Uhr, bis Samstag, 4. Januar, etwa 00:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Kaarster Straße in Neuss einzubrechen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Am Samstag wurde zwischen 15 Uhr und 22:30 Uhr an der Garzweiler Allee in Jüchen eingebrochen. Hier wurden Wertgegenstände gestohlen. An der Straße Am Lindenplatz in Neuss Weckhoven wurde am Samstag in der Zeit von 16 Uhr bis 23 Uhr versucht, einzubrechen. Hier wurden Hebelspuren an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses gefunden, die von einem Brecheisen herrühren könnten. Die mutmaßlichen Täter gelangten offenbar nicht ins Gebäude.

Ebenso versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Äuelsbergstraße in Grevenbroich aufzuhebeln. Die mutmaßlichen Einbrecher gelangten jedoch am Samstag, zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr, nicht in das Haus.

Am Sonntag, 5. Januar, kam es zu einem weiteren Einbruch an der Grünewaldstraße in Neuss-Selikum. Hier drangen Unbekannte zwischen 18:45 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Ob die mutmaßlichen Täter Beute gemacht haben, wird derzeit ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

