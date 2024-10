POL-GT: Einbruch in Rheda - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Mittwochabend (30.10., 20.15 Uhr) war eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Südring in Wiedenbrück Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und kamen so in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Entwendet wurden drei Armbanduhren. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem ...

