BPOLI-KA: Bundespolizei: Festnahme am Busbahnhof Karlsruhe nach Aufenthaltsverbot in Deutschland

Karlsruhe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (10.Oktober) kam es in der S3 zwischen Bruchsal und Durlach zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein unbekannter Mann bedrohte gegen 04:35 Uhr einen Reisenden mit einer Schusswaffe. Der Tatverdächtige stieg am Bahnhof Bruchsal mit seinem Fahrrad in die S3 ein und sprach mehrere Fahrgäste an, um herauszufinden, wem das als von ihm als störend empfundenes, abgestellte Fahrrad ...

