Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Traktorfahrer schwerverletzt

Gengenbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Pfaffenbach zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Traktors schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Lenker des Gefährts rückwärtsgefahren und dabei zu nahe an eine Böschung gekommen sein. In der Folge soll der Fahrer samt Traktor etwa zwei Meter tief die Böschung hinunter gefallen sein, wobei der Traktor zur Seite kippte. Der Schwerverletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Kräfte der Feuerwehr Gengenbach waren mit drei Fahrzeugen und neun Wehrleuten an der Unfallstelle im Einsatz. Am Traktor entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

