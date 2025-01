Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250128-2: Mit entwendetem Auto Unfall verursacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nahmen Flüchtige vorläufig fest

Polizisten haben am Montagabend (27. Januar) einen jungen Mann (18) und einen Jugendlichen (17) in Brühl vorläufig festgenommen. Sie sollen zuvor mit einem entwendeten Audi in Brühl einen Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Laut ersten Informationen fiel aufmerksamen Mitarbeitern des Ordnungsamtes gegen 20.30 Uhr auf der Hauptstraße der Audi ohne eingeschaltete Beleuchtung auf. An dem Auto war der linke Vorderreifen offenbar locker und habe während der Fahrt gewackelt. Als die Mitarbeiter den Fahrer mittels Lichthupe auf das Problem aufmerksam machen wollten, habe dieser stark beschleunigt. Der Audifahrer sei dann mit hoher Geschwindigkeit auf die Kierberger Straße abgebogen. Dabei habe sich das linke Vorderrad gelöst und sei gegen einen geparkten Pkw geprallt. Der Audi sei wenig später mit einem Bordstein kollidiert und die beiden Insassen seien zu Fuß geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen beide noch in der Nähe fest. Im Rahmen der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Unfallfahrer (18) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens fanden die Beamten heraus, dass der Audi am Tag zuvor in Brühl entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Am Sonntagabend (26. Januar) hatte ein Gast des Schwimmbads an der Kurfürstenstraße den Aufbruch seines Spindes gemeldet. Bei dem Diebstahl waren Fahrzeugschlüssel und anschließend sein Audi vom dortigen Parkplatz entwendet worden. Ob die beiden Festgenommenen für den Diebstahl des Audi verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide wurden nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalpolizei entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rs)

