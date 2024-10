Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heessener Straße nach Unfall zwischenzeitig voll gesperrt

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstag, 26. Oktober, sind zwei Autos auf der Heessener Straße miteinander kollidiert. Dabei hat sich eine 25-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt.

Die Hammerin wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf Höhe "An der Mattenbecke" auf die Fahrbahn in Richtung Münsterstraße einbiegen. Dorthin war zeitgleich ein 22 Jahre alter Mann aus Hamm in seinem BMW unterwegs. Gegen 17.15 Uhr kam es zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils schätzungsweise 8.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme hat die Polizei die Heessener Straße in beide Richtungen vollständig gesperrt. (jes)

