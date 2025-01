POL-REK: 250127-5: Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Unbekannten, die am Freitag (24. Januar) mit Hilfe einer Lüge in ein Haus in Bedburg-Kaster gelangten und dort nach Wertsachen gesucht haben sollen. Ein Mann, etwa 170 Zentimeter groß und leicht korpulent mit dicken Lippen und kurzen, dunklen Haaren soll eine blau-grau karierte ...

