Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250127-2: Einbrüche in Kleingartenanlage

Wesseling (ots)

Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstag (23. Januar) und Sonntag (26. Januar) in einige Gartenlauben einer Kleingartenanlage in Wesseling eingebrochen sein sollen.

Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 12 Uhr alarmierte ein Geschädigter die Polizei. Er sei zuletzt am Samstag (25. Januar) in seinem Kleingarten in der Anlage an der Ottostraße gewesen. Als er am Sonntag (26. Januar) gegen 11.30 Uhr zurückgekehrt sei, habe er den Einbruch bemerkt. Ungefähr eine Stunde später meldete sich ein zweiter Geschädigter bei der Polizei. Er soll zuletzt am Donnerstag (23. Januar) in seinem Garten gewesen sein. Er sei gegen 13 Uhr zurückgekehrt und habe bemerkt, dass die Tür seines Kleingartens sowie die Tür des Gartenhäuschens offenstand. Insgesamt stellten die hinzugerufenen Polizisten mindestens drei Einbrüche in Gartenlauben sowie Hebelmarken an deren Türen fest. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Täter unter an anderem Spielzeug, Werkzeug sowie Kleidung.

Die Beamten sicherten die Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell