Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher mit schwerem Gerät unterwegs +++ Einbrecher flüchtet mit Sprung vom Balkon +++ Mehrfamilienhaus von Einbrechern angegangen +++ Rollerdiebstahl verhindert

Wiesbaden (ots)

01. Einbrecher mit schwerem Gerät unterwegs, Wiesbaden, Langendellschlag, Sonntag, 24.11.2024, 12:15 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 08:45 Uhr

(ms)In der Zeit von Sonntag auf Mittwoch drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein und entwendeten Schmuck aus einem Tresor. Zwischen Sonntag, 24.11.2024, 12:15 Uhr und Mittwoch, 27.11.2024, 08:45 Uhr rissen Täter in der Straße "Langendellschlag" einen Fensterrollladen ab und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Sie durchsuchten das Wohnhaus und flexten einen Tresor vermutlich mittels eines Trennschleifers auf. Mit der Beute in Form von Schmuck verschwanden die Täter unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

02. Einbrecher flüchtet mit Sprung vom Balkon, Wiesbaden, Dachsstraße, Mittwoch, 27.11.2024, 14:30 Uhr bis 21:45 Uhr

(ms)Am Mittwoch brach ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein und wurde durch die heimkehrenden Bewohner auf frischer Tat erwischt. Zwischen 14:30 Uhr und 21:45 Uhr kletterte ein männlicher Täter, vermutlich über eine Regenrinne, auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Dachsstraße. Hier versuchte der Unbekannte an mehreren Türen sein Glück bis er letztendlich durch das Einschlagen der Türverglasung in das Wohnhaus gelangte. Im Haus stieß der Täter auf einen Tresor, welchen er mutmaßlich mit einem Trennschleifer zu öffnen versuchte. Von den heimkehrenden Bewohnern wurde er bei der weiteren Tatausführung gestört und ergriff die Flucht mit einem Sprung vom Balkon in Richtung Ahornstraße. Der Täter kann als sportlich aussehend und mit dunkler Hose sowie zweifarbigen Anorak bekleidet beschrieben werden. Am Wohnhaus entstand durch das rabiate Vorgehen des Einbrechers ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

03. Mehrfamilienhaus von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Irenenstraße, Dienstag, 26.11.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 23:50 Uhr

(ms)Zwischen Dienstag und Mittwoch suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in Wiesbaden heim und entwendeten unter anderem eine Überwachungskamera. In der Zeit von Dienstag, 26.11.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 23:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Irenenstraße ein. Hierbei hebelten diese ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung. Neben diversen Wertgegenständen entwendeten die Einbrecher eine Überwachungskamera. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

04. Rollerdiebstahl verhindert, Wiesbaden, Albert-Schweizer-Allee, Mittwoch, 27.11.2024, 20:45 Uhr

(ms)Am Mittwochabend verhinderte ein Zeuge einen Rollerdiebstahl in Wiesbaden. Um 20:45 Uhr versuchte ein Jugendlicher in der Albert-Schweitzer-Allee einen Roller, welcher auf dem Gehweg stand, zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge sprach den Täter an. Der Dieb stürzte über den Roller und ergriff die Flucht. Begleitet war der Täter von zwei weiteren Jugendlichen. Der Jugendliche kann als 14-15 Jahre alt, ca. 165 cm groß, von hagerer Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und blauer Jeans, beschrieben werden. Seine beiden Begleiter waren im gleichen Alter und etwas größer. Bereits am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr war dieser Roller ins Visier von zwei Dieben geraten. Zwei unbekannte Täter hatten den Roller bereits vom Abstellort entfernt und im Nahbereich zurückgelassen. Hier konnte der eine Täter mit einer Größe von 180 cm, schlanker Statur und im Alter von 20 Jahren beschrieben werden. Der zweite Dieb war ca. 175 cm groß, von mittlerer Statur und im gleichen Alter. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell