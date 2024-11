Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche am Sonntag +++ Einbruch in Frisörsalon +++ Diebstahl eines Jetski +++ Pkw-Aufbrüche +++ Drei Garagen aufgebrochen +++ E-Bikes entwendet +++ Räuberischer Diebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 24.11.2024, 15.15 Uhr

(mb)In Wiesbaden wurde am Sonntagmittag ein rabiater Dieb festgenommen.

Gegen 15.15 Uhr konnte eine Streife des 1. Polizeireviers, die sich in einem Einsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof befand, erkennen, wie eine männliche Person über den Bahnhofsplatz rannte und von einem anderen Mann verfolgt wurde. Durch die Streife konnten beide Personen gestellt werden. Wie sich anschließend herausstellte, hatte ein 29-jähriger Wiesbadener zuvor in einem in der Nähe befindlichen Drogeriemarktes Getränke im Wert von circa 6 Euro entwendet. Als der Dieb den Laden verließ, wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen und ins Büro geführt. Dort schlug der Langfinger den Mitarbeiter allerdings und trat die Flucht an. In Beisein eines Beamten suchten die beiden erneut das Büro auf, wo der Ladendieb wiederholt den Mitarbeiter an der Gesundheit schädigte. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung wurden im Rucksack des 29-Jährigen weiteres Diebesgut aus der unweit ansässigen Tankstelle aufgefunden und sichergestellt. Der Festgenommene muss sich nun drei Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl, Ladendiebstahl und Körperverletzung verantworten.

2. Einbrüche am Sonntag,

Wiesbaden, Hergenhahnstraße und Kapellenstraße, Sonntag, 24.11.2024, 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(mb)Im Verlauf des Sonntags wurden eine Wohnung und ein Haus Ziel von Einbrechern in Wiesbaden.

Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Hergenhahnstraße und hebelten an der Terrassentür und einem Fenster. Letztlich verschafften sich die Unbekannten über das Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit vorgefundenem Bargeld und Schmuck entkamen die Langfinger unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. In der Kapellenstraße gelangten die Einbrecher in eine Souterrainwohnung, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Letztlich flüchteten die Täter allerdings ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro beziffert.

In den beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Frisörsalon,

Wiesbaden, Saarstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 18 Uhr bis Freitag, 22.11.2024, 8 Uhr

(mb)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet ein Frisörsalon in Wiesbaden ins Visier von Einbrechern.

Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr näherten sich die Täter dem im Erdgeschoss ansässigen Geschäft in der Saarstraße und machten sich an dem Kundeneingang zu schaffen. Über diesen gewaltsam geöffneten Eingang betraten die Einbrecher die Geschäftsräume und durchsuchten diese. Mit dem vorgefundenen Bargeld entkamen die Kriminellen unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Diebstahl eines Jetski,

Wiesbaden-Amöneburg, Oberer Zwerchweg, Freitag, 22.11.2024, 16 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 9 Uhr

(mb)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen entwendeten Diebe in Wiesbaden ein Jetski samt Anhänger.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem umfriedeten Grundstück in der Straße "Oberer Zwerchweg". Anschließend brachen die Diebe die Schließvorrichtung eines Anhängers auf und entwendeten diesen mitsamt dem darauf beladenen Jetski des Herstellers "Sea-Doo" Modell "RXP-X RS 325". Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Anhänger das Kennzeichen "WI-LF 325" angebracht. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. In Anbetracht des Stehlgutes müssen die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Pkw-Aufbrüche,

Wiesbaden, Parkstraße und Dieselstraße, Sonntag, 24.11.2024, 6.30 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 4.25 Uhr

(mb)Zwischen Sonntag- und Montagmorgen brachen unbekannte Diebe in Wiesbaden zwei Fahrzeuge auf.

Am Sonntagmorgen war der schwarze VW Golf des Geschädigten zwischen 6.30 Uhr und 10.50 Uhr auf einem Parkplatz einer Senioreneinrichtung in der Parkstraße ordnungsgemäß abgestellt. In diesem Zeitraum zerstörten die Unbekannten die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs und entwendeten die dort hängende Jacke samt Portemonnaie. Mit dem Diebesgut entkamen die Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro beziffert. In der Dieselstraße war in Höhe der Hausnummer 2 zwischen 15 Uhr und 4.25 Uhr ein schwarzer Daimler AMG geparkt. Die Langfinger schlugen die rechte Dreiecksscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Anschließend nahmen sie das Multifunktionslenkrad und die Sternplakette von der Motorhaube im Gesamtwert von über 3.000 Euro mit.

In beiden Fällen liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0.

6. Drei Garagen aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Lessingweg, Sonntag, 24.11.2024, 22.05 Uhr

(mb)Am Sonntagabend brachen unbekannte Täter drei Garagen im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt auf und entwendeten Gegenstände.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren gegen 22.05 Uhr drei Diebe mit einem schwarzen Fahrzeug an den Hof mit mehreren Garagen im Lessingweg heran und öffneten gewaltsam drei Garagentore. Bei ihrer Flucht in Richtung Hessenring nahmen die Täter eine Motorsäge, ein Notstromaggregat und vier Kompletträder mit. Das Diebesgut wird auf einen Wert von circa 1.600 Euro geschätzt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

7. E-Bikes entwendet,

Wiesbaden, Rosselstraße, Philippsbergstraße und Wilhelmstraße, Freitag, 22.11.2024, 19.20 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 10 Uhr

(mb)Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag gerieten in Wiesbaden mehrere E-Bikes ins Visier von Dieben.

Am Sonntag schloss ein Fahrradbesitzer sein rot-schwarzes E-Bike der Marke "Rotwild" Modell "R.X. 275" an einem Fahrradständer in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 38 an. Unbekannte durchtrennten das Schloss zwischen 16.15 Uhr und 19.10 Uhr und entwendeten das Zweirad im Wert von mehreren tausend Euro. Am Freitagabend um 19.20 Uhr parkte ein Geschädigter seinen Pkw samt Fahrradträger in der Rosselstraße in Höhe der Hausnummer 2. Als er am Samstagmorgen um 9 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl der beiden auf dem Träger befestigten Pedelecs fest. Von den Tätern wurden im Tatzeitraum zwei Räder des Herstellers "Cube" Modell "Stereo Hybrid" in den Farben grau und braun gestohlen. Ein metallic-grünes "Cube" Modell "Nuride Hybrid Pro 625 Allroad" fiel den Dieben zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 10 Uhr in die Hände. Das E-Bike war in diesem Zeitraum vor der Philippsbergstraße unter einer Plane und gesichert abgestellt. Die Täter ließen lediglich die schwarze Schutzplane des Rades zurück.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung der Sachverhalte beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell