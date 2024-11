Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Juwelier - Tatverdächtiger festgenommen +++ Mehrere Einbrüche in Wiesbaden +++ BMW-Teile im Visier +++ In Laden eingestiegen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Juwelier - Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, Mittwoch, 27.11.2024, 02:37 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch gelang es der Polizei im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt einen Einbrecher nur kurz nach seiner Tat festzunehmen. Um 02:37 Uhr hatte der 33-Jährige einen Juwelier in der Poststraße aufgesucht und mit einem Stein die Schaufensterscheibe eingeworfen. Durch das entstandene Loch gelang es ihm, in die Auslage des Ladens zu greifen und an Schmuck im Wert von fast 3.000 Euro zu gelangen. Auf seiner anschließenden Flucht wurde er von Zivilkräften der Polizei im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 455 und der Patrickstraße gestellt und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung konnte der zuvor entwendete Schmuck sowie weiteres mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden werden. Der Festgenommene kam über Nacht in Gewahrsam und wurde am Mittwochvormittag wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs verantworten.

2. Mehrere Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Hans-Sachs-Straße/Schuppstraße/Saalgasse, Festgestellt: Dienstag, 26.11.2024

(fh)In den vergangenen Tagen trieben Einbrecher in Wiesbaden ihr Unwesen.

In der Saalgasse waren Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten dort zunächst gewaltsam die Zugangstür zum Keller und anschließend die zu einem Kellerverschlag geöffnet. Aus letzterem entwendeten sie unbemerkt drei Reifensätze sowie ein hydraulisches Motorlager im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro. Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben.

Im Laufe des Dienstags kam es in der Hans-Sachs-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannten Täter kletterten unbemerkt auf einen der Balkone des Mehrfamilienhauses und hebelten die dortige Balkontür auf. In der betroffenen Wohnung bedienten sie sich an Schmuck und suchten daraufhin das Weite.

In der Schuppstraße gingen die Einbrecher am Dienstag ähnlich vor. Auch hier stiegen sie auf einen Balkon, um anschließend die Balkontür aufzuhebeln, die Wohnung zu betreten und Schmuck zu entwenden.

Hinweise zu dem Einbruch in den Keller nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den Wohnungseinbrüchen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei.

3. BMW-Teile im Visier,

Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, Freitag, 22.11.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Samstag waren Fahrzeugteilediebe in Biebrich zugange. Zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 09:00 Uhr am Samstag machten sich die Unbekannten in der Drususstraße an einem geparkten 5er BMW zu schaffen und entfernten unbemerkt und ohne Schäden zu verursachen, dessen beiden elektronischen Spiegelgläser. Mit ihrer Beute im Wert von circa 1.000 Euro suchten sie daraufhin das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 2540 beim 4. Polizeirevier.

4. In Laden eingestiegen,

Wiesbaden, Walter-Hallstein-Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 04:13 Uhr bis 04:18 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Geschäft in Wiesbaden eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Täter in der kurzen Zeitspanne von 04:13 Uhr bis 04:18 Uhr die Eingangstür des Ladens in der Walter-Hallstein-Straße auf und durchsuchte im Anschluss den Kassenbereich. Letztlich gelangte der Täter an rund 300 Euro Bargeld, mit dem er das Weite suchte. Es liegt eine Beschreibung des Täters vor. Er war schlank und trug zur Tatzeit eine FFP2-Maske. Weiterhin war er mit einem weißen Kapuzenpullover, einer hellen Weste, einer hellen Kappe, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell