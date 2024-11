Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebe stehlen Tabakwaren +++ Zwei Pkw geöffnet +++ Pkw übersieht E-Roller und flüchtet +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Diebe stehlen Tabakwaren aus Supermarkt, Wiesbaden-Breckenheim, Wallauer Hohl, Montag, 25.11.2024, 23:33 Uhr

(fh)Am späten Montagabend sind Unbekannte in einen Supermarkt im Wiesbadener Vorort Breckenheim eingestiegen und haben dabei Tabakwaren mitgehen lassen. Um 23:33 Uhr parkten die beiden maskierten Täter auf einem Feldweg im rückwärtigen Bereich des Marktes in der Straße "Wallauer Hohl". Daraufhin begaben sie sich zum Eingangsbereich des Discounters, brachen gewaltsam die Eingangstür auf und bedienten sich im Verkaufsraum an diversen Tabakwaren. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit ihrer Beute in einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Beide Diebe waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer der beiden trug eine graue Jacke, eine blaue Jogginghose, Handschuhe und schwarze Schuhe. Er führte einen blauen Beutel sowie einen schwarzen Rucksack mit sich. Sein Komplize war mit einer blauen Jacke, einer schwarzen Hose, dunklen Schuhen und grünen Handschuhen bekleidet. Auch er hatte einen blauen Beutel dabei.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei Pkw geöffnet und Fahrzeugelektronik gestohlen, Wiesbaden, Flachstraße/Daimlerstraße, Sonntag,24.11.2024, 22:00 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 08:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag nahmen Autoaufbrecher in Wiesbaden unter anderem festverbaute Navigationsgeräte ins Visier. Sowohl in der Flachstraße als auch in der nahegelegenen Daimlerstraße näherten sich die Diebe einem BMW beziehungsweise einem Mini Cooper, öffneten unbemerkt die Fahrzeuge und bauten anschließend deren Multimedia- sowie Navigationssysteme aus. Mit dem Diebesgut in Höhe von knapp 8.000 Euro gelang ihnen in beiden Fällen unbemerkt die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Pkw übersieht E-Roller und flüchtet,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee/Röntgenstraße, Dienstag, 26.11.2024, 6.55 Uhr

(ro)In Wiesbaden kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw, der im Anschluss flüchtete. Der 17-Jährige befuhr gegen 6.55 Uhr mit seinem E-Scooter die Albert-Schweitzer-Straße aus Richtung Paul-Ehrlich- Straße in Richtung Äppelallee. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug übersah nach jetzigem Ermittlungstand den E-Scooter, als dieses aus der Röntgenstraße in die Albert-Schweitzer-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, hierdurch zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Diese konnten ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte nach dem Unfall unbeirrt seine Fahrt fort, ohne sich nach dem Wohlergehen des Jugendlichen zu erkundigen sowie seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Cupra gehandelt haben. Es werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Wenn Sie etwas beobachtet haben, das zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnte, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2540 beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden.

4. Verkehrskontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße und Biebricher Allee, Sonntag, 24.11.2024, 12:20 Uhr bis 14:05 Uhr

(cw)Sonntagmittag führte die Wiesbadener Polizei mehrere Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit im Wiesbadener Stadtgebiet durch. Die Einhaltung der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeiten stand hier im Fokus.

Eine erste Kontrolle wurde zwischen 12:20 Uhr und 13 Uhr in der Klarenthaler Straße eingerichtet. Innerhalb dieser Zeit wurden sieben Fahrzeugführende festgestellt, die die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Als positives Resümee kann festgehalten werden, dass alle Verstöße im niedrigen Verwarngeldbereich lagen.

Anschließend führten die Beamtinnen und Beamten zwischen 13:25 Uhr und 14:05 Uhr eine Kontrolle auf der Biebricher Allee in Höhe einer Bushaltestelle durch. Auch dort gilt Tempo 50. Insgesamt wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße registriert, drei Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer überschritten die Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie ein Bußgeldverfahren erwartet. Der unrühmliche Spitzenreiter war der Fahrer eines Motorrades, der mit 81 km/h unterwegs war. Zusätzlich wurde auch ein Bußgeldverfahren wegen der unerlaubten Nutzung eines Mobiltelefons eingeleitet.

Die Polizei wird auch weiterhin zur Steigerung der Verkehrssicherheit unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Unangepasste Geschwindigkeit und Ablenkung sind zwei Hauptgründe für schwerwiegende Verkehrsunfälle und Todesfälle im Straßenverkehr.

Beitrag der Autobahnstation

1. PKW überschlägt sich nach Verkehrsunfall, Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Richtung Darmstadt, Montag, 25.11.2024, 11:25 Uhr

(cw)Montagmittag führt ein Fahrspurwechsel auf der Bundesautobahn 671 bei Wiesbaden zu einem größeren Verkehrsunfall. Beide Insassen werden dabei verletzt.

Gegen 11:25 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem VW auf der A 671 in Richtung Darmstadt unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Kastel wollte sie nach ersten Erkenntnissen die Fahrspur wechseln, übersah dabei einen Hyundai und kollidierte mit diesem. Dieser überschlug sich bei dem Unfall und kam auf dem Dach zum Liegen. Dessen 45-jähriger Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Auch die 28-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden daraufhin abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 30.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die A 671 in Richtung Darmstadt kurzfristig gesperrt werden. Es kam zu keinen signifikanten Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell