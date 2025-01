Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pulheim - Auto kollidiert mit einer Mauer.

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim wurde am Nachmittag des 25.01.2025 eine Autofahrerin aus Pulheim schwer verletzt. Nach derzeitigen Sachstand befuhr die 83-jährige Frau am 25.01.2025 gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw den Pletschmühlenweg in Pulheim in Fahrtrichtung Venloer Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf dem dortigen Grundstück stehenden Mauer.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (pk)

