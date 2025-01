Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250125-1: Spezialeinheit nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wesseling (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen

Kräfte einer Spezialeinheit haben am Samstagnachmittag (25. Januar) einen Tatverdächtigen (45) in seiner Wohnung im Stadtgebiet Wesseling vorläufig festgenommen. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, am frühen Samstagmorgen einen Brandsatz auf die Außenfassade einer Gaststätte geworfen zu haben. Umgehend eingeleitete Ermittlungen führten schnell auf die Spur des nunmehr Festgenommenen.

Gegen 5.45 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie ein Mann in der Flach-Fengler-Straße einen Stein gegen das Fenster einer Gaststätte warf. Anschließend soll der Täter einen Brandsatz gegen die Außenfassade des Gebäudes geworfen haben. Da der Brandsatz jedoch nicht in das Gebäudeinnere gelangte, seien die Flammen nach kurzem Brand selbständig erloschen. Währenddessen sei der Mann in Richtung der Ferdinandstraße weggerannt.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und begannen umgehend mit der Spurensicherung und der Befragung von Zeugen. Zudem stellten die Beamten am Einsatzort Beweismittel sicher. Zeitgleich leiteten weitere Streifenteams eine umfangreiche Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Im Zuge der Ermittlungen führten erste Hinweise auf die Spur des 45-Jährigen. Die Kriminalbeamten erwirkten einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des nunmehr Beschuldigten.

Da Hinweise vorlagen, dass der Gesuchte bewaffnet sein könnte, führten Kräfte einer Spezialeinheit gegen 13.45 Uhr einen geplanten Zugriff durch. Sie trafen den 45-Jährigen in seiner Wohnung in Wesseling an. Der alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Kriminalbeamte durchsuchten die Wohnung des Festgenommenen und stellten sein Mobiltelefon sicher. Er ist unverletzt und befindet sich derzeit auf der Polizeiwache, wird vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Blutproben sind angeordnet und werden zeitnah von einem Arzt entnommen.

Der 45-Jährige ist bereits polizeibekannt. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung verantworten. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell