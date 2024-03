Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Busse brennen in der Nordstadt

Hannover (ots)

Auf dem Gelände des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Petersstraße brannten zwei abgestellte Busse. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fahrzeuge verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die beiden Busse brannten vollständig aus.

Um 19:58 Uhr bemerkten die diensthabenden Feuerwehrleute der am Weidendamm gelegenen Feuer- und Rettungswache 1 hellen Flammenschein im Bereich des Bahnhofs Nordstadt. Zeitgleich meldeten mehrere Anrufende über den Notruf 112 sowie auch direkt an der Feuerwache das Schadensereignis. Die Regionsleitstelle entsandte daraufhin umgehend den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie die Ortsfeuerwehr Limmer in die Petersstraße in der Nordstadt. Als kurz danach die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen die zwei auf dem umzäunten Gelände des ASB Hannover abgestellte Busse bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz von Wasser und Schaum aus zwei Löschrohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung auf nebenstehende Fahrzeuge verhindert werden. Für kurze Zeit behinderte der dichte Brandrauch den Bahnverkehr auf den in der Nähe verlaufenden Schienen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenhöhe liegen der Feuerwehr nicht vor. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell