LPI-GTH: Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze

Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum der letzten drei Monate gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses An der Weiße in Arnstadt verschafft. Der 47-Jährige Mieter stellte am Samstagnachmittag die Beschädigung am Schließsystem des Kellerabteils fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Keller entwendet. (dl) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

mehr