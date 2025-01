Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250127-3: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Pulheim und Frechen (ots)

Unbekannte hebelten Türen auf

Nach zwei Einbrüchen in Pulheim und Frechen zwischen Samstagnachmittag (25. Januar) und Sonntagmittag (26. Januar) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem oder mehreren Unbekannten.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Pulheim habe ein Geschädigter sein Haus an der Straße "Am Büngertchen" am Samstagnachmittag (25. Januar) gegen 16 Uhr verlassen. Als er am Sonntag (26. Januar) gegen 12.30 Uhr zurückgekehrt sei, habe er bemerkt, dass die Terrassentür und die Garagentür beschädigt worden waren. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Gartengeräte und Kleidung. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an der Terrassentür und der Garagentür fest.

Ein weiterer Geschädigter sei am Sonntagmorgen (26. Januar) gegen 9.45 Uhr in seine Wohnung an der Dürener Straße zurückgekehrt. Dabei habe er bemerkt, dass die Wohnungstür sowie mehrere Schränke im Innern offenstanden. Er habe seine Wohnung am Vortag (25. Januar) gegen 17 Uhr verlassen. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schuhe. Auch hier stellten alarmierte Polizisten Hebelmarken an der Wohnungstür fest.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren vor Ort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell