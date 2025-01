Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250127-4: Falscher Handwerker erlangte mit Lüge Zutritt zu Wohnhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Unbekannten, die am Freitag (24. Januar) mit Hilfe einer Lüge in ein Haus in Bedburg-Kaster gelangten und dort nach Wertsachen gesucht haben sollen. Ein Mann, etwa 170 Zentimeter groß und leicht korpulent mit dicken Lippen und kurzen, dunklen Haaren soll eine blau-grau karierte Jacke und eine graue Arbeitshose mit Reflektorstreifen getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Mann gegen 11.50 Uhr an der Haustür in der Nähe der Hauptstraße geklingelt haben. Er habe der Bewohnerin erzählt, er müsse alle Wasserhähne im Haus öffnen. Zusammen mit ihr habe er verschiedene Wasserhähne geöffnet und sich längere Zeit mit ihr im Bad aufgehalten. Nachdem der Mann gegen 12.30 Uhr das Haus verlassen hatte, habe die Bewohnerin zahlreiche geöffnete Schränke im Haus bemerkt. Offenbar habe eine weitere unbekannte Person in der Zwischenzeit unbemerkt das Haus betreten und nach Wertsachen gesucht. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät dazu, keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet! Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen Sie sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell