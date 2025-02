Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Von der Fahrbahn abgekommen und schwerverletzt

Friesenheim, Schuttern (ots)

Durch einen Unfall am Sonntagabend wurde ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Opel kurz vor 19 Uhr auf der L 118 von Kürzell kommend nach Schuttern gefahren, als er aus noch unklarer Ursache nach der Ortseinfahrt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem größeren Stein kollidierte. Durch den Aufprall war der Mann nicht mehr ansprechbar und wurde durch Zeugen aus seinem Fahrzeug befreit, die in der Folge Erste Hilfe leisteten. Der Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin in eine Klinik. Weil bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste dort eine Blutprobe entnommen werden. Der Opel des Mannes wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallherganges und einer möglichen Alkoholisierung dauern an.

