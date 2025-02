Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung

Offenburg (ots)

Ein 20-jähriger Bewohner der Sammelunterkunft am Sägeteich soll sich, nach Aussage einer Zeugin, seit einigen Wochen des Öfteren im Bereich des Ortsteiles Stegermatt aufhalten. Als der Mann am Montagabend, gegen 22 Uhr, von einem Bewohner des Pulverweges angesprochen wurde, wollte er dem Anwohner in dessen Haus folgen. Als ihm dies durch den 32-jährigen Bewohner verweigert wurde, soll der Mann unvermittelt mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen haben. Der Randalierer fügte sich dabei schwere Verletzungen durch die Glasscherben zu. Im Anschluss lief er in Richtung Innenstadt davon. Die Anwohner wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Kurze Zeit später stand der 20-Jährige vor dem Polizeirevier in Offenburg. Er wurde von den Beamten erstversorgt und mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg aufgenommen. Was den 20-Jährigen zu seinem seltsamen Verhalten veranlasste, ist Gegenstand der Ermittlungen. /vo

