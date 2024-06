POL-HAM: BMW bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Das Bargeld war den Einbrechern in einer Bäckerei an der Manfred-Billinger-Straße nicht genug. Sie nahmen gleich den ganzen Tresor mit. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Unbekannten zwischen 19 Uhr am Montag, 24. Juni, und 5.10 Uhr am folgenden Morgen gewaltsam eine Eingangstür auf. Die Polizei Hamm bittet Zeugen sich mit Hinweisen zur Tat und verdächtigen Personen telefonisch unter ...

