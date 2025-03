POL-ESW: Motorradfahrerin zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Körperverletzung - häusliche Gewalt Um 17:15 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag eine Polizeistreife in den Bereich "Struth" in Eschwege gerufen, nachdem sich eine 40-Jährige in die Nachbarschaft geflüchtet hatte. Zuvor war sie von ihrem 40-Jährigen Lebensgefährten ins Gesicht geschlagen worden. Sie wurde weiterhin noch gegen den Oberschenkel und in den Unterleib getreten. Mit ...

