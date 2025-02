Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die drei Fahrzeuge ineinandergeschoben?; Nach Pfeffersprayattacke in Bus: Erneute Zeugenaufruf!; Unbekannte flüchteten mit geklautem E-Scooter und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat die drei Fahrzeuge ineinandergeschoben? - Offenbach

(cb) Anwohner der Ziegelstraße könnten Zeugen einer Verkehrsunfallflucht sein, welche sich zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 7.25 Uhr, im Bereich der 30er-Hausnummern ereignete. Hierbei schob ein bislang unbekannter Unfallverursacher drei Fahrzeuge ineinander und beschädigte diese. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug die Ziegelstraße in Richtung Schloßstraße. Aus bislang unbekannten Gründen krachte dieser dann in einen am Straßenrand abgestellten blauen Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf einen vor ihm parkenden schwarzen Skoda geschoben und dieser wiederum auf eine vor ihm parkende Daimler A-Klasse. Ohne sich um den Gesamtschaden von schätzungsweise 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Ermittler.

2. Nach Pfeffersprayattacke in Bus: Erneute Zeugenaufruf! - Neu-Isenburg

(cb) Nachdem ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, gegen 13.35 Uhr, in der Buslinie V 92 mutmaßlich mit Pfefferspray gesprüht haben soll (wir berichteten), suchen die Ermittler weiterhin Zeugen des Vorfalls. Der Täter soll zwischen 15 und 17 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hatte schwarze Locken und war bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Außerdem führte einen schwarzen "Nike"-Rucksack mit sich. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Polizei in Neu-Isenburg.

3. Unbekannte flüchteten mit geklautem E-Scooter - Neu-Isenburg

(cb) Einen an der Straßenbahnhaltestelle "Stadtgrenze" an der Landesstraße 3317 angeschlossenen E-Scooter nahmen Langfinger am Donnerstag, zwischen 20.10 Uhr und 22.15 Uhr, mit. Der schwarze Scooter der Marke Zamelux Green war auf dem dortigen Fahrradabstellplatz mit einem massiven Faltschloss gesichert. Die Diebe knackten das Schloss und flüchteten mit dem E-Scooter. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Neu-Isenburg (Telefon 06102 2902-0).

4. Einbrecher wollte über das Küchenfenster ins Haus - Langen

(cb) Ein dunkel gekleideter Mann mit hellen Haaren versuchte, laut Zeugenaussagen, am Donnerstag gegen 18.50 Uhr, über ein Küchenfenster in ein Haus in der Gartenstraße (90er Hausnummern) zu gelangen. Vermutlich wurde der Einbrecher durch eine aufmerksame Nachbarin gestört und flüchtete, ohne in dem Einfamilienhaus gewesen zu sein. Zuvor, so die derzeitigen Ermittlungen, habe der Unbekannte versucht, die Hauseingangstür sowie die Terrassentür aufzuhebeln, diese hielten jedoch Stand. Daher machte sich der Langfinger am Küchenfenster zu schaffen, wobei er jedoch gestört wurde. Er richtete bei dem Einbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Hinweise bitte unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

