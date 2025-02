Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 9. Kalenderwoche 2025

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, Seniorenstätten sowie Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

24.02.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3268, Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 859, Großauheim in Richtung Kleinauheim, vor der Limesbrücke (Unfallschwerpunkt);

25.02.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3347, Ostheim in Richtung Roßdorf, im Bereich des Bahnübergangs (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen A 45 und Hillerkreuzung (Wild);

26.02.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); Offenbach, Schubertstraße, in Richtung Lauterborn (Schule); L 3117, Heusenstamm in Richtung Neu-Isenburg, am Ortseingang bei den Haltestellen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 2304, Sinntal in Richtung Jossa, vor einer scharfen Kurve (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

27.02.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Offenbach, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte); B 45 Hanau in Richtung Dieburg, in beiden Richtungen im Bereich der A 3-Zufahrten

28.02.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 2310 Seligenstadt in Richtung Mainflingen, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wild); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal (Wild); L 3309 Großkrotzenburg in Richtung Großauheim, in Höhe der Haltestellen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

01.03.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); B 45, Dieburg in Richtung Hanau, im Bereich der BAB 3 (Unfallschwerpunkt);

02.03.2025:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 21.02.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

