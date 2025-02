Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Obdachloser in Bankvorraum eingeschlossen

Bad Orb (ots)

(lei) Ein Alarm bei einer Bank im Burgring hat in der Nacht zu Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst, dem jedoch ein anderer als der befürchtete Anlass zugrunde lag.

Mehrere Zeugen hatten gegen 0.30 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass der optische und akustische Alarm des Geldhauses aktiv und der komplette Vorraum der Bank vernebelt sei - darin: eine Person, die von innen gegen die geschlossene Tür trat. Umgehend eilten Beamte der angrenzenden Polizeistation nach nebenan. Die Ordnungshüter, die in dem Moment einen gewaltsamen Zugriff auf einen Geldautomaten nicht ausschlossen, redeten zunächst beruhigend auf den Mann ein und kurz darauf war klar, warum er sich in dem Gebäude aufhielt: Es handelte sich um einen Obdachlosen, der die Nacht in dem warmen Vorraum verbringen wollte und zunächst dort geschlafen hatte. Als dann gegen Mitternacht die Tür automatisch verriegelte, kam er nicht mehr raus und versuchte offenbar, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, indem er von innen gegen die Tür getreten haben soll. Dabei verzog sich die Schiebetür derart, sodass diese nicht mehr geöffnet werden konnte. Die Tür, an der ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, konnte wenig später mithilfe eines Berechtigten der Bank geöffnet werden.

Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung. Die Streife organisierte anschließend einen Notschlafplatz für ihn, sodass er den Rest der Nacht ohne weitere Aufregung verbringen konnte.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

