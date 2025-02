Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch: Rasche Festnahme eines Tatverdächtigen; Kollision zwischen Radfahrer und Opel: 44-Jähriger kam in Krankenhaus, Plakat als Fußball und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Metallstange und Gartenzaun beschädigt: 47-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt - Offenbach

(fg) Am Mittwochnachmittag war eine 47-Jährige aus Langen in ihrem silbernen VW Polo auf dem Mainzer Ring unterwegs und soll hierbei mehrere rotzeigende Ampeln überfahren sowie andere Verkehrsteilnehmer rücksichtlos überholt haben. In Höhe der 150er-Hausnummern kam der Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Metallstange und einem dortigen Gartenzaun. Die Frau aus Langen, die nach derzeitigem Kenntnisstand unter dem Einfluss von Alkohol und weiterer berauschender Mittel unterwegs gewesen sein soll, zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfall, bei dem ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand, ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Die Polizei hat nun unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Zeugensuche nach Handyraub im Dreieichpark - Offenbach

(fg) Drei Unbekannte griffen am Mittwochabend einen 25-Jährigen im Dreieichpark unvermittelt an, schlugen diesen und raubten sein mitgeführtes Mobiltelefon. Der Offenbacher gab gegenüber der Polizei an, dass er den Park gegen 23.30 Uhr passierte, als es zu dem Angriff kam. Er kenne die drei Täter, die alle zwischen 18 und 24 Jahre alt sein sollen, nicht. Einer hatte eine kräftige Statur, einen Vollbart und war mit einem gestreiften Oberteil in den Farben blau und gelb bekleidet. Der zweite Täter hatte eine schlanke Statur und trug eine weiße Kappe auf dem Kopf sowie eine blaue Jeans. Der dritte trug eine weiße Strickjacke und eine blaue Jeans. Dem Offenbacher sei mehrfach ins Gesicht geschlagen worden; außerdem sei er auf den Boden geworfen worden. Er zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Toyota Yaris von schwarzem Wagen gerammt - Bundesautobahn 3 /Anschlussstelle Hanau

(cb) Am Mittwochabend war eine Frau in ihrem grünen Toyota auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als ein schwarzer Wagen sie rammte. Ersten Erkenntnissen nach benutzte die 29 Jahre alte Toyota-Lenkerin gegen 18.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Hanau die linke der beiden Abfahrspuren, als auf ihrer Höhe ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Wagens fuhr. Scheinbar wollte dieser mit seinem Fahrzeug von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, übersah vermutlich den grünen Yaris und rammte diesen beim Spurwechsel. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Laut weiterer Zeugenaussagen könnte es sich bei dem schwarzen Wagen um einen Porsche 911 handeln. Der grüne Yaris wurde bei dem Unfall an der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro angegeben. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

4. Kollision zwischen Radfahrer und Opel: 44-Jähriger kam in Krankenhaus - Neu-Isenburg

(fg) Mit Rückenschmerzen kam ein 44 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, an der Ecke Siemensstraße / Dornhofstraße in ein Krankenhaus. So war der Mann aus Neu-Isenburg nach bisherigen Erkenntnissen auf seinem Rad die Siemensstraße auf der Gegenfahrbahn entlanggefahren. Eine Opel-Lenkerin befuhr die Dornhofstraße und hielt an der Ecke zur Siemensstraße an dem dortigen Stopp-Schild an, um daraufhin nach rechts in die Siemensstraße einzufahren. Sie sei angefahren und habe den entgegenkommenden Radler noch gesehen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch offensichtlich nicht mehr verhindert werden. Der Radler stürzte infolgedessen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Plakat als Fußball - Dietzenbach

(cb) Drei Jungs aus Dietzenbach hatten scheinbar keinen Fußball zum Spielen und sollen, laut Zeugenaussage, ein Wahlplakat, das in der Frankfurter Straße (10er Hausnummern) befestigt war, abgerissen und dann mit diesem Fußball gespielt haben. Die Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren konnten schnell durch die hinzugerufene Streife ermittelt werden. Nachdem die Personalien des Trios erhoben waren, übergaben die Schutzleute die Kinder in die Obhut der Erziehungsberechtigen.

6. Versuchter Einbruch: Rasche Festnahme eines Tatverdächtigen - Dietzenbach

(lei) Eine maskierte Person auf einem Gewerbegrundstück, mitgeteilt von einem Sicherheitsdienst; kurz darauf eine laut ertönende Alarmanlage: Unter diesen Erstinformationen begann für die Polizei in Dietzenbach am frühen Donnerstagmorgen ein Einsatz in der Siemensstraße, aus dem letztlich strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 46-jährigen Mann resultierten. Als die Beamten nach der gegen 0.35 Uhr erfolgten Alarmierung vor Ort eintrafen, stellten sie zunächst fest, dass die Kamera, die den Eindringling zuvor aufgenommen hatte, zertrümmert worden war. Kurz darauf trafen sie dort auf einen Mann, der wohl der Eindringling gewesen sein soll, sodass er vorläufig verhaftet wurde. Laut Aussage des Sicherheitsdienstes soll der Aufgenommene auch ein Brecheisen dabei gehabt haben; dieses fanden die Beamten dann auch bei dem 46-Jährigen auf und stellten es sicher. Nach Abschluss der nötigen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gegen ihn dauern an.

7. Roten Kia angedotzt: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(cb) Die Polizei in Mühlheim am Main sucht Zeugen, die Hinweise auf eine Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Querstraße (10er Hausnummern), geben können. Der rote Kleinwagen wurde gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrzeugeigentümerin gegen 15 Uhr zu ihrem Kia Picanto zurückkam, musste sie Kratzer auf der Fahrerseite am Fahrzeugheck feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Ermittler.

8. Auto rollte rückwärts: Passantin kam in Krankenhaus - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Eine Fußgängerin kam nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste ein Autofahrer im Bereich der 30er Hausnummern seinen Wagen ab und beabsichtigte sein Navigationsgerät zu bedienen. Offenbar rollte der Wagen rückwärts, wobei es zum leichten Zusammenstoß mit der Passantin kam. Diese stürzte und klagte im Anschluss über Kopf- und Rückenschmerzen. Am Wagen entstand kein Sachschaden. Die Unfallaufnahme war kurz nach 9 Uhr abgeschlossen. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

9. Reifen an Subaru Legacy zerstochen: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Unbekannte machten sich zwischen Freitagabend, 23.45 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, an einem in der Giselastraße (einstellige Hausnummern) geparkten Subaru Legacy zu schaffen und zerstachen zwei der montierten Reifen. Der am blauen Auto entstandene Schaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

10. Sicherheitskräfte angegangen: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Im Eingangsbereich einer Kneipe in der Aschaffenburger Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwei Sicherheitsmitarbeiter seien gegen 1.25 Uhr von Unbekannten geschlagen worden. Zuvor sei den Männern den Zugang zur Kneipe (80er Hausnummern) verwehrt worden. Einer der Sicherheitsmitarbeiter erlitt im Zuge des Angriffs eine Prellung im Gesichtsbereich, der andere eine Verletzung der Lippen und der Nase. Die Unbekannten, um wie viele Personen es sich handelte ist bislang nicht bekannt, rannten nach der Tat davon. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Köperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

