POL-OF: Mutmaßlich Pfefferspray im Bus gesprüht

Neu-Isenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Friedensallee / Hugenottenallee zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Etwa 50 Schüler, im Alter zwischen 10 und 17 Jahren, waren gegen 13.40 Uhr im Bus der Linie 51 unterwegs als eine bislang unbekannte Person vermutlich Pfefferspray im Bus versprühte. Daraufhin klagten 30- 40 Schüler über Hustenreiz, woraufhin der Busfahrer die Fahrt stoppte. Erste Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass das Reizgas offenbar durch einen 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, der ungefähr 1,75 Meter groß ist und dunkel gekleidet war, versprüht wurde. Außerdem führte dieser einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich. Er soll nach dem Halten des Busses in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Offenbach, 19.02.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

