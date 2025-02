POL-OF: Kontrollwoche "Truck & Bus": Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle; 2.000 Liter Diesel abgezapft und Wahlplakat durch Feuer beschädigt

Polizeipräsidium Südosthessen

Kontrollwoche "Truck & Bus": Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle; 2.000 Liter Diesel abgezapft und Wahlplakat durch Feuer beschädigt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Kontrollwoche "Truck & Bus": Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle Bundesautobahn 45 / Parkplatz "Pfingstweide"

(cb) Polizeibeamte der Verkehrsdirektion haben am Dienstag auf dem Parkplatz "Pfingstweide" gemeinsam mit Bediensteten des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) den gewerblichen Güterverkehr näher unter die Lupe genommen. Die mehrstündige Kontrolle fand anlässlich der aktuellen ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" (17.02 -23.02.2025) statt. Um eine Gefährdung für die Kontrollierenden zu reduzieren und um die Lastkraftwagen besser auf den Rastplatz leiten zu können, wurde im Bereich der Kontrollstelle erneut ein Geschwindigkeitstrichter ausgeschildert, der die Geschwindigkeit von anfangs 100, auf zunächst 80 und schließlich im Bereich der Kontrolle auf 60 Stundenkilometer reduziert. Da es bei den vergangenen Kontrollen vermehrt zu Geschwindigkeitsverstößen kam, wurde die Einhaltung des Tempolimits hier per Geschwindigkeitsmessung kontrolliert. Zwei Lenker von Sattelschleppern waren bei erlaubten 80 km/h zu schnell, weswegen auf die Brummi-Fahrer nun ein Bußgeld zukommt.

So kontrollierten die Beamten in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr insgesamt sieben Gespanne sehr akribisch. Hierbei stellten diese bei fünf der Fahrer Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest, weshalb nun eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen die Sozialvorschriften auf die Lastkraftwagenfahrer zukommt.

Auch mussten die kontrollieren Beamten gegen einen der Brummi-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten.

Auch abseits solcher Schwerpunktwochen haben die Beamten im Rahmen gezielter Überprüfungen regelmäßig den Fokus auf den gewerblichen Verkehr, um die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen. Auf entsprechende Kontrollen müssen sich Verkehrsteilnehmer auch in Zukunft einstellen.

Hintergrundinformation:

ROADPOL ist ein europäisches Netzwerk verschiedener staatlicher Verkehrspolizeikräfte, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer auf den Straßen zu reduzieren. Die Organisation koordiniert europaweit nationale Aktionen zur Einhaltung und Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrsbereich. Über das Jahr verteilt finden innerhalb dieses Kontrollverbundes verschiedene Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu.

2. 2.000 Liter Diesel abgezapft - Maintal / Bischofsheim

(cb) Auf den Kraftstoff von mehreren Lastkraftwagen hatten es Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag abgesehen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art auf ein Firmengelände in der Von-Miller-Straße (einstellige Hausnummern) und öffneten gewaltsam bei fünf abgestellten Brummis die Tankdeckel. Anschließend zapften sie insgesamt etwa 2.000 Liter Diesel ab und flüchteten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wahlplakat durch Feuer beschädigt - Biebergemünd

(cb) Ein Wahlplakat, das an einer Straßenlaterne im Kreuzungsbereich der Spessartstraße / Bieberer Straße befestigt war, zündeten bislang Unbekannte am Dienstagmorgen an. Als die Feuerwehr gegen 8 Uhr am Brandort ankam, war das Feuer vermutlich von allein erloschen. Das Plakat wurde hierdurch leicht beschädigt. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 19.02.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

