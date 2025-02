Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in Wohnung: Kripo ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Langen (ots)

(lei) Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind laut erster polizeilicher Schätzung am Dienstagnachmittag bei einem Feuer in einer Wohnung in der Elisabethenstraße entstanden.

Nach Eingang eines Notrufes gegen 14.15 Uhr wurden umgehend Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus beordert. Aufgrund der Rauchaustritts aus dem Haus konnten die Helfer schnell eine Wohnung im Erdgeschoss lokalisieren, die dann durch die Feuerwehr betreten wurde. Dort konnten Reste des Feuers zwar schnell gelöscht werden, dennoch ist die Wohnung bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die darüberliegende Wohnung im ersten Stock war von Raucheintrag ebenfalls betroffen. Verletzt wurde niemand.

Der ebenfalls eingesetzten Polizei liegen erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch den Wohnungsnehmer vor. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach 18.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

