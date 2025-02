Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte beschmierten Schulfassade; Enkeltrick: Familienangehöriger übergab Geld an Abholer; Opel-Fahrer beleidigt und schubst Fahrradfahrerinnen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannte beschmierten Schulfassade - Offenbach

(cb) Unbekannte haben zwischen Samstag, 22 Uhr und Montag, 7 Uhr, die Fassade, mehrere Fenster sowie eine Fensterbank einer Schule in der Schubertstraße (80er Hausnummern) mit Farbe besprüht. Sie benutzten für die rassistischen Symbole, Namen sowie Schriftzüge pinke Farbe. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Kurzmeldung: Erneut etliche Anzeigen bei Kontrollen des Polizeireviers - Offenbach

(lei) Die Arbeit der Beamtinnen und Beamten des Offenbacher Polizeireviers führte am Sonntag und Montag wieder zu mehreren aufgedeckten Verstößen. Sobald sich zwischen den eingehenden Aufträgen an den beiden Tagen Zeit fand, brachen die Ordnungshüter zu verschiedenen Kontrollen in der Innenstadt auf. Diese führte zu folgendem Ergebnis:

- 3 Strafanzeigen wegen Verdacht des illegalen Aufenthalts - 1 Strafanzeige wegen Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss (Kokain und Cannabis) - 10 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Amphetamin, Ecstasy, Crack, Kokain und Heroin) - 1 Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 16 geahndete Ordnungswidrigkeiten

Weitere Kontrollen sind angekündigt.

3. Enkeltrick: Familienangehöriger übergab Geld an Abholer - Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Dreiste Betrüger waren am Montagnachmittag in Offenbach zugange, sackten Geld ein und flohen; Demnach übergab ein Familienangehöriger der zuvor angerufenen Seniorin in der Tulpenhofstraße das Geld an einen Abholer. Die Übergabe erfolgte zwischen 16.15 und 16.30 Uhr im Bereich der 10er Hausnummern an einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit gegelten Haaren. Er soll eine Daunenjacke in der Farbe "blau/metallic" getragen haben.

Zuvor rief ein vermeintlicher Enkel bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, dringend Geld für den Kauf einer Wohnung zu benötigen; dieses müsse zeitnah bei der Bank eingezahlt werden. Ein Rechtsanwalt würde das Geld abholen und der Bank übergeben. Wie sich nach der Übergabe an den Abholer herausstellte, ein übler und zeitgleich schadensträchtiger Betrug.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Abholer sowie verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei gibt zudem nochmals folgende Tipps:

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die echte Polizei unter der Nummer 110.

Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweis in eigener Sache: Die Polizei nutzt die Sicherheitsapp "hessenWARN", um Bürgerinnen und Bürgern vor möglichen Trickbetrügern sowie weiteren Gefahren zu warnen. Weitere Informationen sowie die Download-Links zur App:

https://sicherheitsportal.hessen.de/gemeinsam-sicher-in-hessen/hessenwarn

4. Opel-Fahrer beleidigt und schubst Fahrradfahrerinnen - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Beleidigung und versuchten Körperverletzung geben können, die sich am Montag, zwischen 16 und 16.15 Uhr ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Opel Corsa mit OF-Kennzeichen zwei Fahrradfahrerinnen im Alter von 24 und 23 in der Gabelsbergerstraße überholen. Der Opel-Lenker soll sehr schnell und äußerst eng an den beiden Radfahrerinnen vorbeigefahren sein. Anschließend, so die Zeugenaussagen, soll der Mann beide Frauen beleidigt haben. Als der Kleinwagen stoppte, soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 24 Jahre alten Frau und dem Fahrer gekommen sein. In der Folge habe der Autofahrer das Rad der Frau genommen und dieses in Richtung der Eigentümerin geworfen. Die junge Frau konnte dem Rad ausweichen und blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde jedoch am Lenker beschädigt. Anschließen soll der Fahrer des Opels die Frau noch geschubst haben. Erst als ein unbeteiligter Passant dazwischen geht, bestieg der junge Mann mit Basecap und Sonnenbrille sein schwarzes Auto und fuhr davon. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0698098 510-0 an die ermittelnden Beamten.

5. Wohl technischer Defekt verursachte Wohnungsbrand - Obertshausen

(cb) Der Wohnungsbrand einer Erdgeschosswohnung an der Anschrift "Im Vogelseen" am vergangenen Samstag (wir berichteten) bei der eine weibliche Person tot aufgefunden wurde, wurde nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar durch einen technischen Defekt eines Küchengerätes ausgelöst. Laut den Brandursachenermittlern kann ein Fremdverschulden weitestgehend ausgeschlossen werden. Bei der verstorbenen weiblichen Person handelt es sich um die 69 Jahre alte Wohnungsinhaberin.

6. Vespa gestohlen: Zeugen gesucht!- Mühlheim am Main / Dietesheim

(cb) Wer hat die Vespa gestohlen? Das fragt die Polizei und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl einer Vespa in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 2.20 Uhr, geben können. Der unbekannte Täter klaute die auf dem Gehweg in der Hanauer Straße (30er Hausnummern) abgestellte Vespa GTS Super 125 und flüchtete mit dem Kraftrad. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.

7. Wer fuhr den grauen Audi? - Langen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 4.400 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Audi, als dieser einen BMW, welcher in der Hügelstraße / Im Singes parkte, beschädigte. Der 1er BMW wies anschließend an der Frontschürze sowie dem vorderen linken Kotflügel Dellen und Kratzer auf. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Sonntag zwischen 1 Uhr und 17.40 Uhr. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer des ermittelten grauen A4 mit OF-Kennzeichen geben können und bitten diese sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

8. Zwei Leichtverletzte und Schaden von 12.500 Euro - Rodgau / Landesstraße 3116

(fg) Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, an der Kreuzung der Bundesstraße 45 und der Landesstraße 3116. Hierbei entstand ein Schaden von rund 12.500 Euro; die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 72-Jähriger in seinem BMW X5 die Abfahrtspur der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg. An der Kreuzung der Abfahrt beziehungsweise Auffahrt zur Bundesstraße beabsichtigte der BMW-Lenker auf die Landesstraße 3116 zu fahren und übersah hierbei offenbar einen vorfahrtsberechtigten Hyundai i30, an dessen Steuer eine 49-Jährige saß. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der 72-Jährige aus Rodgau als auch die Hyundai-Fahrerin kamen anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen musste die Fahrbahn im Bereich des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 18 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Offenbach 18.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

