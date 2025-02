Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Prompte Festnahme eines Einbrechers; Hoher Sachschaden und fünf beteiligte Fahrzeuge; Klingel von Gemeindezentrum beschädigt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hoher Sachschaden und fünf beteiligte Fahrzeuge - Autobahn 66 / Langenselbold

(fg) Ein Schaden von rund 44.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der Autobahn 66 zwischen der Anschlussstelle Langenselbold und dem Autobahndreieck Langenselbold in Richtung Frankfurt am Main. Die fünf Unfallbeteiligten befuhren allesamt die linke Spur der Autobahn 66. Anhand bisheriger Erkenntnisse musste ein LKW-Fahrer sein Gespann verkehrsbedingt stoppen. Die dahinterfahrende VW-Lenkerin konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lastkraftwagen auf. Der Fahrer eines schwarzen VW Touareg konnte wohl ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren, fuhr auf eine G-Klasse auf, die wiederum auf einen Ford geschoben wurde. Die 37-jährige VW-Fahrerin zog sich beim Auffahren Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus kam. Die Hauptfahrbahn musste im Rahmen zweier Abschleppungen zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Unfallaufnahme war gegen 8.30 Uhr beendet. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Klingel von Gemeindezentrum beschädigt - Hanau

(cb) Die Klingel eines religiösen Gemeindezentrums in der Wilhelmstraße (10er Hausnummern) wurde durch bislang Unbekannte zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 14.40 Uhr, beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 50 Euro entstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Hanauer Polizei.

3. Smart zerkratzt: Hinweise erbeten - Maintal / Dörnigheim

(cb) Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang Unbekannter zwischen Sonntag, (9. Februar) 9.30 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, die Beifahrerseite eines schwarzen Smart zerkratzt. An dem schwarzen Kleinwagen, welcher in der Rheinstraße (30er Hausnummern) am Fahrbahnrand abgestellt war, entstand dadurch ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei in Maintal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 4302-0 um Zeugenhinweise.

4. Mann soll Wahlplakat abgerissen haben - Maintal

(cb) Die Maintaler Polizei wurde am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, darüber informiert, dass eine männliche Person an der Anschrift "Die Landwehr" (einstellige Hausnummern) ein Wahlplakat von einer Straßenlaterne abgerissen habe. Die herbei geeilten Polizisten konnten kurz darauf einen 20 Jahre alten Mann feststellen, auf welchen die, durch den Mitteiler abgegebene Personenbeschreibung passte. Nach Erhebung seiner Personalien konnte dieser anschließend den Heimweg antreten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu.

5. Prompte Festnahme eines Einbrechers - Bad Soden-Salmünster

(cb) Da klickten noch während des Einbruchs bei einem mutmaßlichen Täter am Dienstagmorgen die Handschellen. Ein 71-jähriger Mann soll gegen 3.30 Uhr versucht haben, in eine Therme in der Frowin-von-Hutten-Straße einzubrechen. Zuerst, so die derzeitigen Erkenntnisse, habe er mit einem großen Stein einen Nebeneingang beschädigt, die Scheibe hielt jedoch Stand, sodass er anschließend gewaltsam die Eingangstür öffnete. Hierdurch wurde wiederum der Alarm sowie ein Brandmelder ausgelöst, woraufhin Polizei und Feuerwehr zum Objekt eilten. Im Inneren des Bades konnte der Mann aus Bad Soden-Salmünster schließlich vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung des mutmaßlichen Täters. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 71-Jährige nach Hause entlassen.

Offenbach 18.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell