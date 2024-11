LPI-G: Räder vom Auto gestohlen

Greiz (ots) - Greiz. Am 21.11.2024 kam es gegen 06:30 Uhr in der Leonhardstraße in Greiz zu einem Unfall. Ein 25-jähriger BMW Fahrer kollidierte mit dem Außenspiegel mit einem entgegenkommenden VW (Fahrerin 55). An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dies bedeutete für ihn eine ...

